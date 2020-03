Theater (von) zu Hause aus erleben

Der 20. März ist einerseits Weltgeschichtentag, aber auch dem Kinder- und Jugendtheater gewidmet. Seit Jahren lautet das Motto des internationalen Tages mit meist unzähligen Veranstaltungen quer über die Welt verstreut: „Take a child to the theatre, today“ (Bring heute ein Kind in ein Theater“. Aus gegebenem Anlass – Stichwort Corona genügt – hat der Weltverband des Theaters für ein junges Publikum (ASSITEJ) das Motto in diesen Tagen einfach umgedreht: „Take the Theatre to a Child, today!“

Theater-, Tanz-, Performance-Künstler_innen – Häuser und freie Gruppen für junges Publikum werden aufgerufen, sich der Kampagne anzuschließen und Online-Streams, Videos, Übungen, Tutorials, Podcasts, Konzerte, Anleitungen etc. in der gemeinsam von ASSITEJ-Zentren (der internationale Verband ist in Länder-Sektionen organisiert) gehostete Facebook-Veranstaltung zu teilen und sie auch in anderen sozialen Medien mit den Hashtags #takethetheatretoachild und #takeachildtothetheatre zu versehen.