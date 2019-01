Frag bevor du (vor-)urteilst!

Publikums-Beschimpfung

Und dann legen die vier los – einerseits körperlich auf der Bühne mit Vor- und Beiseite-Drängen und andererseits mit heftigen – englischen (wie all der wenige Text im Stück) - Beschimpfungen in Richtung Publikum. Blumige Wortbilder für Blödheit und Hässlichkeit. „Wenn ich ein Adler wäre und auf deinem Intelligenzquotienten landen würde, würde ich sterben.“ - „Als ich in der Früh in den Spiegel gesehen habe, dachte ich, ich wäre hässlich – bis ich jetzt euch gesehen habe!“ ...

Irgendwie tauch sofort die Assoziation zu Facebook, Twitter & Co. auf. Beschimpfungen anderer Menschen, einfach so.