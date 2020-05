Pimp my luck

... sorgt ein dümmlicher Polizist, der das ganze Stück hindurch auf der Suche nach einem Gänsedieb ist. Er taucht jedes Mal auf, wenn er das Wort Gans oder das fast genau so klingende ganz hört.

Neu in dieses Spiel eingebaut ist ein Spieler in gold glänzendem Anzug, der alle immer zu recht eigenartigen Wetten überreden will, um sie dann zu besch… Pferdebemmerl- oder Kuhfladen-Roulette und so weiter.

Ein bisschen mehr hätte die Geschichte noch gegen den herkömmlichen Strich gebürstet werden können. Der Hans steigt ja fast immer als der Blöde aus, der zu seinen Ungunsten tauscht. Aber nur, wenn ausschließlich materielle Werte zählen. Das wird hier zwar stark abgeschwächt, aber dennoch als der Erleichterte, dem's mehr aufs Glücklichsein als aufs Haben ankommt, steht er dennoch nicht da.