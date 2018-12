Wirklich eintauchen ins Wunderland

Fantasiewelt

Da träumt sich das Mädchen in null komma nix in eine Fantasiewelt, das berühmte Langohr aus dem von Lewis Caroll geschriebenen Kosmos taucht auf, hoppelt vorbei und verbittet sich strikt die Anrede Häschen: „Hase!“. Als Running Gag wird Alice das ganze Stück über immer wieder Häschen sagen. Eben nicht als Kostümschlacht, sondern oft nur mit einfachen Veränderungen kommen die meist durchgängig schwarz-weiß und doch so bunt gehaltenen Figuren Alice in die Quere oder zu Hilfe. Oft wechseln die Szenen rasant, selbst die sich alle paar Augenblicke wiederholende Teezeremonie des Hutmachers, weil seine Uhr ja nach dem Tritt der Herzogin - hier letztlich Heer Zogin ;) – stehen geblieben ist, wird, weil ständig irgendwie variiert, nicht langweilig, obwohl dies einer der wenigen Momente zum Verweilen wird.

Unbedingt erwähnt werden muss noch die geniale Version der Grinsekatze: Zwei aufklappare, grün leuchtende Augen und ein riesiger comic-hafter Mund tauchen mal da, mal dort, mal irgendwo wie scheinbar aus dem Nichts auf.