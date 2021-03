Preiswürdig: Vom "bunten Haufen" über Nöstlinger-Klassiker bis zu virtuellem Theater

Die Nominierungen

Herausragende Produktion für Kinder

Bunter Haufen, Kompanie Freispiel, Wien 7+

Bambi, Dschungel Wien, Wien 6+

Der Zinnsoldat und die Papiertänzerin, Burgtheater, Wien, 6+

Das Städtchen Drumherum, Landestheater Niederösterreich, Niederösterreich, 4+

Herausragende Produktion für Jugendliche

Stolz und Vorurteil *(*oder so), Burgtheater Wien, Wien, 14+

The Return of Ishtar, LoveFuckers & Dschungel Wien & tjg. theater junge generation, Wien, 13+

In der Dunkelwelt, Dschungel Wien & TanzKomplizen & theater casino zug, Wien, 12+

Herausragende darstellerische Leistung

Caroline Baas, Johanna Mahaffy, Maya Unger, Lili Winderlich, Wiebke Yervis für ihre darstellerische Leistung in „Stolz und Vorurteil*(*oder so)“, Burgtheater, Wien

Siruan Darbandi, Simon Schober, Kajetan Uranitsch für ihre darstellerische Leistung in „Bunter Haufen“, Kompanie Freispiel, Wien

Friedrich Eidenberger, für seine darstellerische Leistung in „Junger Klassiker – Faust Short Cuts“, Landestheater Linz, Oberösterreich

Felix Kammerer für seine darstellerische Leistung in „Des Kaisers neue Kleider“, Burgtheater, Wien

Herausragende Ausstattung

Birgit Kellner und Christian Schlechter für Bühne, Kostüm und Figurenbau in „The Return of Ishtar“, LoveFuckers & Dschungel Wien & tjg. theater junge generation, Wien

Hannes Röbisch, Almasa Jerlagić, Caroline Wiltschek für Bühne, Licht, Kostüm und Ausstattung in „Bambi“, Dschungel Wien, Wien

Leonie Bramberger für die Ausstattung in „Konrad oder das Kind aus der Konservenbüchse“, Next Liberty Graz, Steiermark

Flavia Schwedler, Thomas Rump für Bühne und Kostüm in „Des Kaisers neue Kleider“, Burgtheater, Wien

Herausragende Musik

Manfred Engelmayr für die Musik in „The Return of Ishtar“, LoveFuckers, Dschungel Wien & tjg. theater junge generation, Wien

Rebecca Selle und Lisa Suitner für die Musik in „KAZOOM!, KAZOOM“, Vorarlberg

Robert Lepenik für die Musik in „Konrad oder das Kind aus der Konservenbüchse“, Next Liberty Graz, Steiermark

Elina Lautamäki, Sara Wilnauer, Dominik Leitner & DasCollectif für die Musik in „Tohubawohu“, DasCollectif, Dschungel Wien, Wien

Spezialpreis der nationalen Jury für „innovative Formate, die über die Bühnen hinausgehen“

Medeas Irrgarten, diverCITYLAB, Dschungel Wien, Wien

Junger Klassiker – Faust Short Cuts, Landestheater Linz, Oberösterreich

Alice im Wunderland, Landestheater Linz, Oberösterreich

Swipe Up, TURBOtheater Villach, Kärnten

Hier geht’s zu Besprechungen jener Stücke, die der Kinder-KURIER gesehen hat – in der Reihenfolge der oben genannten Produktionen:

