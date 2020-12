Kindertheaterhaus Dschungel-Wien: Sechs Online-Vorstellungen

Kultur kann und darf bedauerlicherweise nun sogar bis 18. Jänner des kommenden Jahres nicht analog und live stattfinden. Wie so manch andere Veranstalter_innen verkauft auch Dschungel-Wien, das Theaterhaus für junges Publikum im MuseumsQuartier an den beiden letzten Wochenenden dieses Jahres jeweils Video-Aufzeichnungen dreier Vorstellungen an. Mit dem Kauf eines Online-Tickets gibt’s ein Password für die Aufzeichnung, die dann in den folgenden 12 Stunden lang angeschaut werden kann. Der Kaufpreis von 9 Euro pro Aufführung wird zwischen den freien Künstler*innengruppen und dem Dschungel Wien aufgeteilt.

Von 18. bis 20. Dezember werden „Original“ von schallundrauch agency, „Pinocchio“ von Dschungel Wien & das Spiegelkabinett sowie „Dachs“ von Pip. Performances gestreamt. Da es auf der Homepage des Theaterhauses (noch?) nicht ganz leicht ist, die jeweiligen Online-Vorstellungen zu finden, hier die direkten Links: