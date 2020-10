Kindertheater: Du kannst alles sein, vor allem aber sei du selbst!

Freund_innen

Auf noch heftigere Weise erlebte Cecilia Kukua so eine Situation als sie in eine neue Klasse kam. Außenseiterin, kam sie am Schulhof dem Kreis der Kolleg_innen nahe, ließen diese sie nicht in das Rund. Einfach und doch krass setzt das Trio das auf der Bühne um: Wo immer sich Kukua hinsetzt, ob auf den Boden oder die Podeste, rücken die anderen zwei weg. So pur und doch so – im Publikum sitzend – berührend: „pfau, echt oag!“.

Und dann war da doch die eine, die zu Cecilia kam, um sich mit ihr zu befreunden. Freundschaft bis heute.