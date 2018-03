Jede Vorstellung eine überraschende Premiere

Fast eine Stunde immer wieder staunen und nicht zu wenig lachen – das erwartet die Besucher_innen der Performance „Björn ohne Bretter“ der Gruppe „ schallundrauch agency“. Was genau sie zu sehen, hören und erleben bekommen, kann gar nicht wirklich beschrieben werden – jede Aufführung ist eine wirklich Premiere. Nicht ein bisschen, sondern ziemlich anders. Immer auch beeinflusst von Schulklassen (derzeit Oberstufe, eine Version für und mit Volksschulklassen folgt Mitte April) mit denen Mitglieder der Gruppe im Vorfeld gearbeitet haben und die sich einiges wünschen durften. Die einen wollen, dass manche Wörter vorkommen, andere „bestellen“ Performance-Elemente, dritte – was auch immer ihnen einfällt.

Ob tanzend, singend, musizierend, akrobatisch oder was auch immer, Michael Haller, Elina Lautamäki, Jules Mekontchou, Sebastian Radon, Janina Sollmann, Šimon Voseček, Gabriele Wappel, Martin Wax haben viele Bewegungs- und Gesangselemente geprobt, wollen aber nicht nur dem Publikum, sondern auch sich selber überraschen. Deshalb, so Gabriele Wappel, eine der Gründerinnen der Gruppe, nach der Premiere zum Kinder-KURIER, „schauen wir uns auch selber erst kurz vor der Vorstellung die Wünsche der Klassen an, die an diesem Tag im Publikum sitzen, sonst würde manches vielleicht nicht so spontan entstehen!“