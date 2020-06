"Medeas Töchter" als System-Erhalterinnen

Ihre Geschichte – in unterschiedlichsten Varianten – „die Sage meiner Mutter füllt seit 2500 Jahren die Bühnen der Welt. In gewisser Weise ist sie der absolute Kassenschlager, ein Rockstar der Theatergeschichte, die Beyoncé der Antike. Medea. Und der Untertitel müsste lauten: Wer hat Angst vor der Schwarzen Frau.“ Ein Zitat aus „Medeas Töchter“. Fünf Schauspielerinnen- gleichzeitig auch (Mit-)Texterinnen – spielten Ende Juni im Dschungel Wien in einem „Showing“ beeindruckend Monologe rund um „heutige“ NachfahrInnen dieser sagenumwobenen Figur.

In den meisten Versionen – von der Antike weg – gilt Medea als Kindsmörderin. Jason, dem Anführer der Argonauten, zuliebe verhilft sie diesem zum Goldenen Vlies, verrät dafür die eigene Familie, flieht mit ihm in seine Heimat. Wird dort als Fremde angefeindet, er will sich ihr entledigen, um die Tochter von König Kreon zur neuen Frau zu nehmen. In manchen Versionen wird sie von der bösen Mörderin ihrer eigenen beiden Kinder zum Opfer dieses Ver- und Ausgestoßen-Seins, was ihre Tat erklären soll. Andere stellen aber auch in Frage, ob ihr diese beiden Morde nicht nur in die Schuhe geschoben worden seien.