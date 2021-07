Schimpfen zur Einstimmung

Nikos Hobby

Auch für Niko (8) ist es sein erstes Stück. „Vor der Premiere werde ich sicher schon aufgeregt sein, danach wird’s dann glaub ich leichter. Bei den Proben kann ich die Umstellung auf die verschiedenen Gefühle schon ganz gut, auch wenn das nicht immer leicht fällt. Weil ich weiß, dass alles ja nur gespielt ist, hab ich auch nicht wirklich Angst davor, dass unsere Mutter (im Theater) uns tötet, obwohl ich’s irgendwie schon schade finde.“liegen im Sport. „Ich spiel Fußball in einem Verein, in der Verteidigung oder Tormann, am liebsten im Tor. Und ich geh gern schwimmen und klettern.“

Im Gegensatz zu Philipp und Niko ist Simon (8) fast schon ein Bühnenprofi. „Ich bin seit ein paar Jahren, drei oder vier, im Sommer immer zwei Wochen bei einem Workshop und am Ende haben wir dann eine Aufführung. Das Schwierig dort ist nur, wenn ich Solo singe. Hier ist es nicht so leicht und doch auch nicht so schwierig.“

Und was ist wie?

Der Text ist nicht so schwierig zu lernen, aber das wie wir’s sprechen müssen, das ist auch wieder nicht so leicht.“

Theater ist für Simon ein nettes Hobby, der ansonsten gerne Rad fährt und schwimmt.

Außer den dreien spielen noch Oskar Salomonowitz und Johannes Brandweiner die beiden Knaben. Sarah Pritchard-Smith bzw. Luana Otto schlüpfen in die Rolle der jungen Medea.

