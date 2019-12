Medea & Co auf der Paartherapie-Couch

Am Anfang ist der Blitz/das Blitzlicht. Dann der antike griechische Chor. Vier von schwarzem Tuch umhüllte Gestalten, die Gesichter zusätzlich mit fratzenartigen Masken verhüllt. Immer wieder treten sie später zwischendurch, manchmal nicht alle vier – auf. Meist in reimartiger Form räsonieren die Chorsänger_innen die Moral, die Botschaft. Beim ersten Auftritt dominiert gleich vorweg Kritik an übertriebenem Individualismus. Ist doch schon der Untertitel dieser „Medea“ – sehr frei nach Euripides (von Gernot Plass) „Ich , ich , ich ich!“

So bedeutungsschwanger die Eröffnungsszene, so locker, kurzweilig ja fast boulevardkomödiantisch gestaltet sich die Geschichte. Text, Regie und vor allem das Spiel von Michaela Kaspar (grandios wehrhaft als Medea, die hier Andrea heißt), Julian Loid (gekonnt pendelnd zwischen ein bisschen begriffsstutzig und feig in der Rolle des Jason alias Walter), Jens Claßen (nur ja auf seinen Ruf bedacht als Kreon/Peter) und Lisa Schrammel (mit dem eiskalten, nur spärlich verdecktem Zug zur Macht als Elisa, fallweise als Uschi getarnt/Glauke, Tochter von König Kreon) sorgen für so manche Sager und „Szenen“, die herzhaftes, mitunter bissiges Lachen förmlich zwingend hervorrufen.