Dschungel Wien spielt nach der Corona-Pause wieder

"Ocean"

Einen Rückblick und eine Vorschau gleichzeitig gibt es bei „Ty Out! & Artists in Residence: Die Abschlusspräsentationen der vier im Jänner ausgewählten Kurzstücke konnten dieses Jahr nur online stattfinden. Die Jury (Aurelia Staub, Michael Scheidl und Marianne Artmann) hat aus den eingesandten Videos die Künstlerin Elda Maria Gallo und ihre Produktion „Ocean“ ausgewählt, die in Koproduktion mit Dschungel Wien am 3. Oktober 2020 die Premiere spielt.