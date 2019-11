Der Montag muss gar nicht so sein…

Wääääh Montag. Schon wieder … Viele empfinden den Wochenbeginn – ob in Schule oder Job – wirklich unangenehm. Wahrscheinlich mindestens genauso viele lassen sich von dieser Stimmung anstecken. Die Theaterleute der „ schallundrauch agency“ haben sich diesen vielleicht verhasstesten Wochentag in unserer Gegend hergenommen, um darüber eine Performance zu erarbeiten. Und wie bei (fast) allen Stücken machten sich Mitwirkende der Gruppe auf, um in Schulen in Workshops von Kindern und Jugendlichen zu erfahren, was sie mit Montag verbinden. Dazu gesellen sich in der Regel auch nicht wenige eigene Erfahrungen und Erlebnisse mit dem jeweiligen Thema.