Alles kann so groß(artig) sein

Neue Sichtweisen

Riesig beispielsweise, wie viele kleine Dinge in dem von der Decke herunter gelassenen Sichelmond stecken. Oder wie einfache Socken zu Flügel werden können. Übertroffen aber noch von der in Gang gesetzten Fantasiekette, was das große, runde, anfangs erwähnte Ding sein könnte: eine überdimensionale Palatschinke, der Ohrring einer Riesin (warum nicht auch eines Riesen?), ein Kuschelfußball, eine Insel, einfach ein großes Versteck... - da relativieren sich die ersten Assoziationen. Und vielleicht nicht nur die zu diesem Objekt ;)