Motto der neuen Dschungel-Theater-Saison: „Eine andere Welt ist möglich“

Mit „Tohuwabohu“ und „The Return Of Isthar“ startet in zehn Tagen die neue Saison im Theaterhaus Dschungel Wien im MuseumsQuartier. Der Untertitel der zweitgenannten internationalen Koproduktion „Eine andere Welt ist möglich“ wurde gleich zum Motto der neuen Saison. Wenngleich nicht dafür gedacht, soll der Spruch doch gerade in angstbesetzten von Corona geprägten Zeiten auch den einschränkenden, (selbst-)isolierenden Haltungen etwas entgegensetzen.

Erleichtert zeigte sich die Dschungel-Direktion – künstlerische Leiterin Corinne Eckenstein und wirtschaftliche Direktorin Alexandra Hutter – über das Live-Gast-Statement von Bildungsdirektor Heinrich Himmer, dass trotz Orange auf der Corona-Ampel für Wien, für die Schulen weiterhin Gelb gelte – mit der Möglichkeit zu Exkurisonen – siehe hier unten