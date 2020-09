Bildungsdirektor: Für Schulen bleibt die Corona-Ampel auf gelb

Auch wenn in Wien – wie in sechs anderen Städten/Regionen – die Corona-Ampel auf orange gestellt wird, gilt für die Schulen nach wie vor Gelb als die Signalfarbe. Das sagt der Wiener Bildungsdirektor Heinrich Himmer Dienstagmittag am Rande der Saison-Presskonferenz des Theaterhauses Dschungel Wien. Er ermutigte dabei „seine“ Pädagog_innen, Theater- und andere Kulturveranstaltungen mit ihren Klassen zu besuchen.

Auch das Theaterhaus für junges Publikum im Wiener MuseumsQuartier hat natürlich ein ausgeklügeltes Corona-Konzept – mit Desinfektion, Abstand zwischen den Gruppen von bzw. einzelnen Besucher_innen.

Mehr über kommende Produktionen – unter dem Jahresmotto „Eine andere Welt ist möglich“ demnächst hier.

