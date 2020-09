Sicht-, hör- und spürbar getanzte Ängste

Düster und dystopisch wirkt die Szenerie zumeist – belebt von seltsamen, gesichtslosen Wesen, manche wirken gar monster-wurmartig, die sich in jeder Sekunde verformen. Hin und wieder treten die drei schauspielenden Tänzer_innen - Maartje Pasman, Yusimi Moya Rodriguez, Sami Similä - in ihren eigenen menschlichen Gestalten auf und zeigen sogar ihre Gesichter. Das rund einstündige Tanzstück „In der Dunkelwelt“ thematisiert Ängste vor allem von Vor-Pubertierenden - nein viel mehr macht sie solche sicht-, hör- und spürbar – in Bewegungen, Musik, Geräuschen, (Licht-)Stimmungen. Mitte Oktober ist diese Koproduktion dreier Gruppen aus der DACH-Region im Dschungel Wien, dem Theaterhaus für junges Publikum im MuseusmQuartier zu erleben – am 20. September findet die Premiere im Schweizerischen Zug statt, dann wird in Berlin gespielt und getanzt bevor die Aufführungsserie in Wien startet. Der Kinder-KURIER durfte eine der Endproben in Wien besuchen.