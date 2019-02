Abtanzen in wilde Kinderwelten

Die gespielte Geschichte orientiert sich an der Buchvorlage: Maxi, hier ein Mädchen, wird von den Eltern nach einer fast slapstickartigen akrobatischen Abendessens-Szene mit jonglierten Sesseln und Tisch ohne Essen ins Bett geschickt. Das Bett wird zum Segelboot – und Marie Elisa Bicu (Maxi) landet im Traum-Dschungel der wilden Tiere/Kinder, wo sie sich als „Niemand aus Niemandsland“ vorstellt. Schließlich wird sie als Flexitarierin Königin der Wildfänge, die sich in die Fraktionen Fleisch- contra Biogemüse-Esser_innen aufteilen – was nicht aus dem Bilderbuch ist ;).

Die Traumwelt wird zu einer Welt, in der Kinder in ihrem Spiel bei sich selbst sind – die beiden erwachsenen Tänzer_innen fügen sich gut in dieses tänzerische Spiel ein. Genial wie in der Premiere die Kinder nicht nur spielerische Energie sprühen ließen, sondern sogar mit einem Missgeschick – die Krone wurde nicht gleich gefunden – umgingen und der Königin zunächst eine Metallschüssel als Krone überbrachten ;)