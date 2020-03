„Kunststoff“ spielt, tanzt, musiziert über „Plastik im Blut“

Mit Plastik, aber …

Plastik ist aber nicht nur das Thema. Aus Kunststoff sind viele der Requisiten, Kostümteile und vor allem auch die zentrale riesige Plane. Diese überspannt anfangs fast die gesamte Bühne sozusagen wie ein Himmel. Sie wird später immer weiter runtergelassen womit sie den Spielraum der Agierenden darunter stetig mehr und mehr einengt. Bis die Mitwirkenden auf der Bühne nur mehr über wenige Schlitze in der Plane Kopf, Hände oder Füße - immer nur jeweils den einen oder anderen Körperteil - zum Vorschein bringen können.

Wie zu erwarten kommt irgendwann die Rede auf die mittlerweile weltberühmte große Plastikmüll-Insel (The Great Pacific Garbage Patch, 20 Mal so groß wie Österreich oder mehr als 250 Millionen Fußballfelder). Vielmehr mittlerweile mehrerer solcher in den Weltmeeren. Die bilden aufgrund der Meeresströmungen große Wirbel. Das wird „plastisch“ dargestellt, indem eine der Performerinnen in der Mitte der großen Plane stehend, von den anderen, die an den Ecken ziehen, umhergewirbelt wird - bis sie in der Kunststoff-Folie völlig eingewickelt ist.