Viel Witz und Schmäh in der rein weißen Welt, aber ...

Die Welt draußen ...

Und dann die Erkenntnis eines, der den Schritt in die Welt nach draußen gewagt hat: Die Welt ist bunt. Das singen sie und es regnet Konfetti von der Bühnendecke. Doch glücklich sind sie nicht, eher fast traurig, dass ihr weißes Gefängnis Risse in den Mauern bzw. der Decke bekommen hat.

Weshalb der doch eher hoffnungslose Schluss? Sie hätten lange diskutiert, es sich nicht so einfach machen wollen – so die drei Schauspieler und Stückeerfinder (Endregie: Alina Ilonka Hagenschulte). Auftauchende Farben, die doch Abwechslung in die aufkommende Langeweile bringen, wäre zu vorhersehbar gewesen. Wenn das selbstgeschaffene Weltbild zerbricht, wäre man meist nicht sofort happy… - so und ähnlich argumentieren die drei im Gespräch danach, weshalb sie traurig enden.

Follow@kikuheinz