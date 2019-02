Vom unausgeprochenen „Ääääätsch ...“ zum gemeinsamen Spiel

Zwei Männer, 14 Gegenstände, keine Worte und vor allem viel Spielfreude, bei der Premiere noch in der einen oder anderen Szene ein bisschen durch Lampenfieber gebremst. Das ist die für viele Lacher sorgende Performance „ Siebensachen“ von der Kompanie Freispiel – für Menschen ab 7 Jahren, auch Erwachsene finden so manche für sie gedachte Anspielung zumindest zum Schmunzeln.

7 gilt als magische Zahl. In allen drei monotheistischen Religionen spielt sie eine besondere Rolle, kommt aber auch in vielen anderen Kulturen vor wie im alten Ägypten, in Babylonien, bei den Sumerern oder in der persischen Kultur, wo zu Nouruz ( Neujahr zu Frühlingsbeginn) sieben bestimmte Dinge (Haft Sin) auf dem Tisch sein sollten. Sieben teilt unsere Woche in Tage, gibt aber auch die Öffnungen in unseren Köpfen (ein Mund, je zwei Augen, Ohren und Nasenlöcher) an, ist Titel zahlreicher Märchen – von Zwergen bis Geißlein - nur in manchen Ländern Ostasiens ( China, Thailand) gilt sie als Unglückszahl.