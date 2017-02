Schachteln, Schachteln, Schachteln – zwei jeweils sieben Stock hohe Türme im Hintergrund der Bühne und einige davor – einzeln und andere zu einem bergigen Gebilde aufgeschichtet. Dazu am Rande noch en Mistkübel, eine Schaufel und ein Besen auf der einen sowie ein Sessel, ein Tischchen samt Wasserglas und Blumenstock auf der anderen Seite an der Wand. Und menschenleer – so präsentiert sich „Ein Stück Teilen“ im kleineren Saal des Dschungel Wien zu Beginn. Halt, ein Stück ohne Menschen? Naja, sie könnten auch später auftauchen. Sind aber schon da.

Kreative Lösungen

Foto: Susanna Hofer Ohne allzu viel vorweg zu nehmen, die eine oder andere Schachtel fängt an sich zu bewegen... Letztlich tauchen ein Mann in rot, einer in gelb und einer in blau auf, sind neugierig auf einander, teilen gleich einmal einen Kaugummi, machen sich gemeinsam auf den Weg – sogar beim Niedersetzen auf einen Sessel oder beim Niederlegen auf dem Boden. Und beginnen einen Ohrwurm zu singen, der nur aus dem Wort „tei-len, tei-len, tei-len“ besteht. Gut, dass der Mistkübel aus drei Teilen besteht – jeder kriegt ein Element. Selbst bei Schaufel und Besen finden sie eine Lösung: Mist aufkehren – und schon gibt’s was Drittes.

In einigen der Schachteln finden sie klassische Werkzeuge zum Teilen: Säge, Schere – und einen Inbus-Schlüssel. Mit dessen Hilfe muss der Sessel dran glauben – und schon hat wieder jeder Teile davon. Sie tauschen auch einige Kleidungsstücke, so dass jeder alle drei Grundfarben anhat. Doch wie’s oft so ist im Leben, genügt so manchen das friedliche Miteinander nicht, bei dem alle genug und annähernd gleich viel haben. Wessen nun gebauter Kartonturm ist höher – beinahe millimetergenau wird vermessen. Die Protagonisten beginnen einander Schachteln zu entwenden, um den eigenen Turm zu erhöhen, einer baut sogar eine riesige Mauer...

Mauern, Zäune & Neiddebatten

Foto: Susanna Hofer Auf einfachste Art und Weise, mit ziemlich geringen Mitteln thematisiert die „Kompanie Freispiel“ mit dem rund einstündigen Stück – das natürlich nach der Neid-/Gier-/Konkurrenz-/Abschottungsphase eine Wendung nimmt, die aber hier bewusst nicht verraten sei – ein hochbrisantes, brandaktuelles Thema. Ob die Trump’schen Mauerbaupläne gegenüber Mexiko oder die stolzen Bilder europäischer Politiker vor Zäunen – keine 30 Jahre nach ebenso stolzen Bildern vom Durchschneiden von Grenzzäunen und dem Berliner Mauerfall. Oder die grassierende Neiddebatte zwischen jenen die wenig haben gegenüber jenen, die noch weniger haben - Stichwort Mindestsicherung – angesichts der erst jüngst veröffentlichten Oxfam-Studie, wonach die 62 reichsten Menschen der Welt so viel besitzen wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung, und das sind immerhin mehr als 3,5 Milliarden (!) Menschen.

In einfacher, spielerischer, unaufgeregter Form wird hier ein Riesen-Thema getanzt, gespielt und gesungen – und die jungen Kinder gingen die meisten bei der Vorstellung der der Kinder-KURIER-Reporter beiwohnen durfte, voll mit. So manche sangen den Ohrwurm auch draußen nach der Vorstellung noch selber. Ach ja, noch ein paar Wörter kommen vor: Gemeinsam – und das auch zerlegt in zwei gegenteilige Bestandteile: einsam und gemein.