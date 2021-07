Bär, Igel und Eichkätzchen haben witzige Probleme beim Winterschlaf

Alle drei gehören zu jenen Tieren, die Winterschlaf halten. Diese drei haben damit ein wenig Probleme: Denken erst ein bissl spät dran, noch später an Futtervorräte und dann – und das ist wohl die witzigste Passage – werden sie alle ur-müüüüüüüüüüüüüüde – in verschieden fast getanzten Auftritten. Ähnlich humorvoll – und den meisten Kindern in dieser oder ähnlicher Form sehr bekannt: Jeder jammert: „Ich kann nicht schlaaaafen!“ Dem einen fehlt Licht. Die anderen beiden stehen wieder auf und suchen nach einem Glühwürmchen.Der Igel ist ein „Kuschelschläfer“, allein geht gar nicht. Also verlässt der Bär seine Höhle, das Eichkätzchen den Baum und sie gesellen sich zum Igel in der Laubhöhle. Herrlich, wie sie sich übereinander legen, herumwurschteln, sich fast verknoten…Ach ja, der Bär aber braucht Musik zum Schlafen…