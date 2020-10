Burgtheater für Kinder: „Des Kaisers neue Kleider“ – Spiel um Fake

Sagen, was erwartet wird

Regisseur Rüdiger Pape, der an verschiedensten Bühnen, vor allem in Deutschland (Köln, Hamburg, Mannheim, Saarbrücken) aber auch Österreich, namentlich in Bregenz bis jetzt aber noch nie in Wien inszeniert, gilt als Spezialist für Kinder- und Jugendstücke. Er war mitverantwortlich für die Auswahl des jetzigen Stücks. „Es behandelt ein sehr aktuelles Thema, das von Sein und Schein. Es geht auch um Fake und Menschen, die nicht die Wahrheit sagen, sondern das, was von ihnen erwartet wird. Das steht für hierarchische Systeme.“ Die Ministerin und der Minister wissen zwar, dass da kein Stoff ist, aber weil der Kaiser von ihnen erwartet, dass sie den Stoff sehen, stimmen sie in die Bewunderung des Unsichtbaren ein.

Als größte Herausforderung sieht Pape, „wie immer, Text, Musik, Kostüme, Schauspiel – alles zu einem großen stimmigen Ganzen zusammenzuführen, das dann seinen Zauber entfalten kann. Hier ist im Besonderen fordernd, dass der Text gereimt ist – was nicht (mehr) so oft vorkommt. den Reimen umzugehen, auch und vor allem mit jenen, die nicht ganz passen, was aber bewusst ist, das macht Lust und viel Spaß.“

