Mut-, nicht Angsthasen sollten wir heißen

Mutmachendes Vorbild

So wie sich die Hasen nicht in auf das Klischee Angst reduzieren lassen wollen, möchte Janisch mit diesem Buch auch Kindern Mut machen, sich nicht von anderen in Schubladen stecken zu lassen, oder auch sie darin zu stärken, das zu tun, was sie gerne machen und nicht wegen anderen Leuten davon abbringen zu lassen. Ein Paradefall – nicht nur – für ihn ist die Lebensgeschichte des Märchendichters Hans Christian Andersen. Der auf einer dänischen Insel in sehr armen Verhältnissen geborene und aufgewachsene junge Hans zog schon mit 14 von zu Hause los in die große Hauptstadt Kopenhagen. Wollte zum Theater, wollte Sänger werden. Wurde fast immer ausgelacht. Und hat es doch geschafft, Geschichten zu erfinden, die weltberühmt geworden sind wie „Das hässliche Entlein“ oder „Des Kaisers neue Kleider“. Er hatte das Glück, dass so manche davon auch schon zu seinen Lebzeiten bekannt waren und er letztlich noch ein angesehener Mann wurde.

Aus seiner Erzählung „Die Reise meines Lebens“ machte Heinz Janisch – mit Bilder von Maja Kastelić – das wunderbare Bilderbuch „Die Reise seines Lebens“ – ein Märchen über den Märchendichter – und wiederum ein Mutmacher zwischen Buchdeckeln für all jene (nicht nur) Kinder, die für ihre Vorhaben auch zumindest nicht ernst genommen werden.