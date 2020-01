Lust auf Plastik oder ein fantasievolles Wesen?

Warum machen Kleider Leute?

Ob Hans Christian Andersens berühmtes Märchen „Des Kaisers neue Kleider“ oder Gottfried Kellers Novelle „Kleider machen Leute“, um nur die bekanntesten literarischen Auseinandersetzungen zu nennen, die sich mit falschen Ansichten über Menschen aufgrund ihrer Kleidung auseinandersetzen. Verändert haben selbst diese nichts. Da kann noch so oft von der Wichtigkeit der inneren Werte geredet werden, für – zu – viele zählt das Äußere, das Gewand, in das sich Menschen kleiden, zu viel. Auf eine üppige, teils auch sehr witzige Art und Weise setzen sich auch Yuli Spiegelman, Andrea Vezga (Konzept und Choreo: Nina Sandino, Andrea Vezga) in der Performance „How many Layers ´til I’m gone“ (Wie viele Schichten bis ich gegangen bin) auseinander. Von Auftritten auf einem Laufsteg bis zum Schlüpfen in ein monströses kaum tragbares Kleid reicht die Palette. Schlussfrage: „Wieso ist es so wichtig, was ich anziehe?“

Froschung und Demokartie

Irgendwie erinnert diese 11-jährige Isa an Pippi Langstrumpf. Sie baut sich die Welt, wie sie ihr gefällt. Allerdings ist sie offenbar nicht so selbstbewusst, denn ihr liegt schon dran, was denken die anderen? Das ist aber nur eine der Fragen, die sie beschäftigen. Nicht zuletzt kreisen einige um das Thema Mädchen und Buben – was sollen die einen und die anderen dürfen, ist allen alles erlaubt oder gibt es da Einschränkungen. Die ergeben sich beim Zusammentreffen mit dem fünfjährigen Moritz, der für seine Mutter froscht, die über solche Materien schreibt. Mehr solcher Buchstabenverdrehungen kommen in den Gesprächen er beiden Kinder immer wieder vor.

Worüber die Froschung der beiden wirklich gehen soll, kann das Publikum in „A) Füße hoch B) Blau“ (ab 7 Jahren) von Jeske de Blauw und Sofia Falzberger (die auch beide Protagonist_innen spielt) – an- bzw. vorgeblich – mitentscheiden – durch Abstimmen mit den zuvor verteilten blauen Kärtchen oder indem die Zuschauer_innen ihre Beine/Füße hochhalten.Nicht explizit, aber in gewisser Weise wirft auch die Performance „Greda“ (ab 13 J.) die rollenfrage auf, aber auch die nach Individualität und/oder Zweisamkeit bzw. Gemeinsamkeit. In poetischen, getanzten Bildern interagieren die beiden langhaarigen Wesen DaDa JV und Gregor Krammer (Idee, Choreo: Romy Kolb und die Performer selbst) zu Musik von Flavien Berger „Deep See Blue Song“ und verschmelzen hin und wieder zu einem Wesen.