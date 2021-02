Kinder- und Jugendtheaterpreise: Von „Montag“ bis „Fraulenzen“

Die Nominierungen

Herausragende Produktion für Kinder

Bis einer heult, TURBOtheater Villach, Kärnten 4+

Wenn ich groß bin will ich fraulenzen, Dschungel Wien, Wien 6+

Orpheus, Theater des Kindes, Linz, Oberösterreich 9+

Montag, schallundrauch agency, Wien 10+

Planet Sis, Donna & Rosa Braber / Dschungel Wien, Wien 10+

Herausragende Produktion für Jugendliche

Heilige Wildnis, Toihaus Salzburg, 16+

Acht Fenster, Arge spleen*Graz, Steiermark 15+

Zucht, Theater am Ortweinplatz in Koproduktion mit dem Theaterland Steiermark, Graz, Steiermark 16+

Der (vor)letzte Panda oder die Statik, Burgtheater, Wien 16+

Herausragende darstellerische Leistung

Aaron Röll für seine darstellerische Leistung in „Der (vor)letzte Panda oder die Statik“, Burgtheater, Wien

Stefan Ebner, Martin Geisler, Jana Thomaschütz für ihre darstellerische Leistung in „Bis einer heult“, TURBOtheater Villach, Kärnten

Ida Golda für ihre darstellerische Leistung in „Wenn ich groß bin will ich fraulenzen“, Dschungel Wien, Wien

Ines Stockner und Caroline Mercedes Hochfelner für ihre darstellerische Leistung in „Lowkey“, Theater 7ieben & 7iebzig, Innsbruck, Tirol

Herausragende Ausstattung

Mira König für Bühne und Kostüm in „Vevi“, Landestheater Vorarlberg, Bregenz, Vorarlberg

Birgit Kellner und Christian Schlechter für Bühne, Kostüm und Figurenbau in „Andersland“, makemake produktionen, Wien

Hannes Röbisch und Liquid Penguin Ensemble für den Raum in Gras wachsen hören, Liquid Penguin Ensemble, Dschungel Wien & Wien Modern, Wien

Bianca Fladerer für Bühne und Kostüm in „Wenn ich groß bin will ich fraulenzen“, Dschungel Wien, Wien

Herausragende Musik

Yorgos Pervolarakis für die Musik in „IDIOTen“, TATU Theater, Salzburg

Elina Lautamäki, Martin Wax, Gabriele Wappel, Janina Sollmann und Sebastian Radon für die Musik in „Montag“ schallundrauch agency, Wien

Jana Tomaschütz für die Musik in „Bis einer heult“, TURBOtheater Villach, Kärnten

