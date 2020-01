Wie aus Angst und Langeweile „frau*lenzen“ wird

Ein Kind allein zu Hause. Johanna, echt überzeugend gespielt von Ida Golda, pendelt zunächst zwischen Angst und Langeweile. Die in der Vor-Handyzeit in einem märchenhaften Ambiente angesiedelte Geschichte beschränkt die 8-Jährige auf Spielzeug und Alltagsgegenstände in der Wohnung. Und Anrufe der Mutter, dass es (wieder einmal) später wird…Aus beiden – Angst und Fadesse – gelingt Johanna die Flucht, indem sie in Fantasiegeschichten kippt. So wird ihre Puppe lebendig – gleich gekleidet und in hölzernen Holland-Schuhen - wie diese beginnt Jeanne-Marie Bertram in der Art einer Spieluhrfigur und wird dann zur lebendigen Freundin. Bzw. beide werden zu den Königinnen C und D wie sie in „Wenn ich groß bin, will ich frau*lenzen“.