Zwischen inniger Verbundenheit, Eifersucht und Nervigkeit

Auch wenn da zwei zwar junge, aber eindeutig erwachsene Tänzerinnen bzw. Performerinnen auf der Bühne agieren, vermitteln Donna und Rosa Braber – vor allem zu Beginn: Hier spielen zwei Kinder. Nicht irgendwelche. Schwestern. Innig scheinen sie sich mehr als zu freuen, solche zu sein. Sie haben einander ständig. Nie wird’s fad.

Spielen, spielen, spielen. Ob in Anklängen an klassische Kinderspiele, in akrobatischen Verrenkungen in artistischen Tänzen… Aus neun durchsichtigen Kunststoff-Boxen bauen sie sich ihre Welt – bis hin zur Treppe sozusagen in den Himmel glitzernder Kleidungsstücke.

Und bieten – über weite Strecken – ein Gegenbild zum oft verbreiteten: Geschwister streiten ständig.