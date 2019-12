Musik, Objekte und Schauspiel vermitteln „Dazwischen“-Stimmung

Kraniche

Wunderbare Papierbögen, aufzuklappen wie Fächer dienen als weitere Projektionsflächen – neben der zentralen Wand im Hintergrund. Apropos Papier – aus solchem origami-mäßig gefaltete Kraniche fliegen und schweben immer wieder durchs Geschehen. Vögel kennen keine Grenzen. Und Kraniche als DAS Symbol für Gesundheit und Glück sind auch untrennbar mit der Geschichte des Mädchens Sadako verknüpft, die 1945 beim US-Atombombenabwurf auf Hiroshima zwei Jahre jung war und zehn Jahre später an den Spätfolgen der Strahlung starb. Davor war ihre Geschichte zuerst durch japanische Meiden und dann über ein österreichisches Kinderbuch fast rund um die Welt gegangen. Sie hatte – in der Hoffnung zu überleben – versucht 1000 Kraniche zu falten – die der Legende nach Gesundheit bringen. Kinder aus ganz Japan hatten gefaltete Kraniche ins Krankenhaus geschickt. Und nach ihrem dann doch eingetretenen Tod Geld gesammelt für ein Denkmal – die Figur eines Mädchens, dessen Arme zu Kranich-Flügel werden. Übrigens: Einige der Original-Papierkraniche, gefaltet von Sadako Sasaki, finden sich – samt Gedichten ihres überlebenden Bruders – in einer Glasvitrine in der Bibliothek des Friedensinstitutes in Schlaining ( Burgenland).