Ist unten oben oder umgekehrt? Was ist privat oder öffentlich?

8 Fenster: Wie voyeuristisch bist du und was stellst du selber aus?

Drinnen/draußen. Was gibst du von dir Preis, welche Infos über dich lassen sich schnell im Netz finden? Privat oder öffentlich? Würdest du beim Vorbeigehen an einem beleuchteten Fenster neugierig reinschauen oder versuchen zu hören, was drinnen gesprochen wird, wenn schon die Schatten zeigen, dass es da heftig zugeht? Oder jemand tanzt, oder…?

Nun, bei „8 Fenster“ ist letzteres Verhalten erwünscht. Und du hörst, was sich abspielt – über Kopfhörer, die mit einem Mini-Tablet verbunden sind. Drauf sind eben acht Fenster zu sehen – vor denen stehst du – gemeinsam mit rund zweieinhalb Dutzend anderen Besucher_innen dieser Performance. Das Bild auf dem Tablet entspricht der Fassade jenes Hauses in dem das Büro des Theaters am Grazer Ortweinplatz liegt – und das gegenüber dem im Souterrain gelegenen Theater selbst steht.Du klickst auf eines der hell erleuchteten Fenster und hörst – zum Beispiel den Versuch eines Elternpaares, die Kinder zum Einschlafen zu bringen – sie lesen gemeinsam (vor). Die Kinder aber, Juna Pucher und Timo Grasser, haben viel mehr Spaß daran, noch lange zu spielen, u.a. mit Taschenlampen gespenstische Szenen.