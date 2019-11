Wenn Menschen mit Pflanzen gemeinsam musizieren

„Ach, du hörst ja das Gras wachsen …“ ist eine mitunter verwendete ironische Formulierung, um jemanden zu sagen: Irgendwie spinnst du, fantasierst dir was zusammen, was es gar nicht gibt…

Oder doch?

Bei einem „botanischen Konzert“ im Dschungel Wien – im Rahmen von Wien Modern (diesjähriges Motto: Wachstum) – sind tatsächlich echte Geräusche von Pflanzen zu hören. Die von der Musik kommende Gruppe Liquid Penguin Ensemble aus dem deutschen Saarbrücken begann schon vor 15 Jahren in die Welt pflanzlicher Geräusche einzutauchen. Sie vertiefte sich in Forschungen zu diesem Bereich und begann Installationen zu bauen. Mit technischen Hilfsmitteln machen sie Geräusche von Pflanzen für unsere Ohren hörbar. Davon inspiriert spielen sie mit Instrumenten und unterschiedlichen – auch pflanzlichen – Materialien Musik, treten in eine Art musikalischen bzw. geräuschmäßigen Dialog.