Ein eitler Pfau lässt sich von seiner (Mode-)Diktatur befreien

Als wären sie Teile Krone für eine Riesin oder einen Riesen, bilden zwölf sehr flexible, verschiebbare Elemente so etwas wie die goldene Mauer des Schlosses (Bühne: Flavia Schwedler). Ein Halbkreis auf der weitläufigen Bühne im Kasino am Schwarzenbergplatz. Rund um diese toben sich Schauspieler_innen des Burgtheaters in „Des Kaisers neue Kleider aus“: Der herrschsüchtige, ein wenig der Realität entrückte eitle Kaiser im Pfauenkostüm (Arthur Klemt), sein schriller Diener (Felix Kammerer) sowie die skurril-unterwürfige sich vollkommen klein machende Ministerin für Reichtum und Geld (Hanna Binder) und ihr storch-artig stolzierender Regierungskollege für Ordnung und Ruhe (Stefan Wieland) agieren fast clownesk, der Lakai fast slapstickartig. Ihr Schauspiel wird durch die Kostüme (Thomas Rump) noch mehr als unterstrichen.