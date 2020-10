Papiertänzerin steigt zur Spielpartnerin des Zinnsoldaten auf

Abenteuer der Tänzerin

Parallel zur Andersen’schen abenteuerlichen Reise des Soldaten in den Kanal, wo die Ratte einen Pass verlangt bis in den Bauch des Fisches, der letztlich in der Küche jener Familie landet aus deren Fenster er gefallen ist, erlebt hier auch die Papiertänzerin Abenteuer. Sie stand mit ihm am Fenster. Während er hinunterpurzelte, wurde sie vom Wind in die Luft gewirbelt. Hoch hinauf. Zu einer dunklen, gar unfreundlichen Wolke – die in Wiener Dialekt spricht (!) Hagelkörner treffen sie – zum Glück kein Regen. Die Begegnung mit einem witzig in der Art einer Kinderzeichnung gestalteten Papierdrachen bleibt nicht die einzige. Letztlich taucht er als rettendes Wunder später wieder auf.

In der flotten, kurzweiligen, mit etlichen humorvollen Einsprengseln gewürzten Inszenierung von Mia Constantine spielen die beiden sehr jungen Darsteller_innen Lili Widrich (märchenhaft mit macnhmal aufblitzendem Gefühl) und Tilman Tuppy (dem Soldaten entsprechend mit einem Schuss Strebertum) – natürlich die beiden Hauptfiguren – in voller Größe, immer wieder aber auch mit Fetzenpuppen.