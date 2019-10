Zwei Waisenkinder und ein Elefant auf abenteuerlicher Flucht

Ein großes Tier sollte her

Der Auftrag ans Regie-Duo, so Berk im Interview mit KiKu und schauTV sei gewesen, ein großes Tier oder eine riesige Puppe im Zentrum des Geschehens zu haben. Im Elefanten stecken vier Puppenspieler_innen, die natürlich gut zusammenspielen müssen. Alle Beteiligten sagen in den Interviews, sich vor allem viele Videos über Elefanten reingezogen zu haben – wie sie sich bewegen, welche Laute sie von sich geben, wie sie auf Menschen reagieren. Natürlich waren einige auch mehrmals in Zoos, um sie analog in echt zu erleben.

Berührende Geschichte

Es ging bei der Auswahl des Stücks aber nicht nur um das große Rüsseltier. Zwei Waisenkinder, Tad und Cissie, die gemeinsam mit Khush, dem Elefanten unterwegs, ja eigentlich auf der Flucht vor Verfolger_innen sind, überwinden ihre Differenzen, weil sie sonst gar nicht weiterkommen würden. Natürlich schaffen sie alles – im Trio. Das ist, dem Co-Regisseur zufolge, auch die Botschaft, „eine Geschichte, die viel Mut macht. Egal welche Ausgangslage man im Leben hat, man muss trotzdem an sich glauben und im Verbund mit anderen in der Gemeinschaft kann man letztlich jedes Hindernis überwinden“ (Ingo Berk, siehe weiter unten).