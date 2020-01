"Aber in dieser Rolle gibt es viel zu entdecken"

Bühnen- und Filmerfahrung

Pilar Borower spielt Rasuls Schwester Jamila. Sie hat schon so manche Schauspielerfahrung – auf der Bühne (u.a. Dschungel Wien in „Die Liebe ist ein Heckenschütze“, über das der Kinder-KURIER schrieb „ein turbulentes Stück Schauspiel mit mitreißender Musik“) und vor der Kamera – in Kurzfilmen. Außerdem bin ich genauso Malerin wie Schauspielerin.

Alex Kapl (Clemens und ein Politiker) hat schon in Wels in der Schule Theater gespielt, in Wien probt er nicht nur für die Kriegerin, er ist im Burgtheater in der Regie des Direktors, Martin Kušej, auch ein Statist in der „Hermannsschlacht“, möchte später auch eine einschlägige Ausbildung machen und bei Schauspielschulen vorsprechen. Zunächst einmal hat er aber mit dem Studium der Theater-, Film- und Medienwissenschaft begonnen. Er spielt auch Klavier, mag Musik, „aber Schauspiel macht mir immer mehr Spaß“.

Benny-Darsteller Merlin Miglinci sagt spontan: „Ich spiel schon seit dem Kindergarten Theater, in der Volksschule hat es mir besonders viel Spaß gemacht. Später war ich dann bei Jugend-Workshops in der Schauspielschule Ott, hab im Volkstheater bei den Physikern und im Burgtheater bei Pünktchen und Anton und bei einem Festival in Avignon gespielt, aber auch schon für (TV-)Filme gedreht. Jetzt mach ich gerade meinen Zivildienst und hab vom Casting für hier zu spät erfahren, erst vor der zweiten Runde, durfte dabei aber einsteigen. Und wurde genommen. Jedenfalls möchte ich in diese Richtung beruflich was machen – oder auch mit Musik, das ist ein großes Thema für mich, ich spiel Klavier.“

Auch der 20-jährige Nikolaus Pfleger (Markus) hat schon mit 13 Schultheater gespielt, aber nicht nur dort, sondern auch in der Josefstadt und bei der Abschlussaufführung eines Theater-.der-Jugend-Workshops im Theater im Zentrum und bei der „Jungen Burg“ vor drei Jahren, im Dschungel-Wien bei „Frühlingserwachen“, bei Kurzfilmen und nicht zuletzt im bei den Wiener Festwochen in einem Stück von Romeo Castellucci und im Burgtheater ist er derzeit auch als Komparse in der Hermannsschlacht. Bei letzterer haben ihm vor allem die proben gefallen, „weil Martin Kušej, der dort Regie gemacht hat und ja auch Direktor vom Burgtheater ist, sogar mit uns Komparsen auf Augenhöhe geprobt hat“.