Ein bisschen Dornröschen plus Arielle, dazu Aladdin und noch …

Bunt gemischt

Genau, da sind so manche Märchen miteinander verbunden. Ein mitunter wilder, immer wieder auch witziger Märchenmix läuft derzeit im Theater Forum Schwechat. Die Intendantin hat für ihr (vor-)weihnachtliches „Dornröschen“ Szenen und Elemente aus eben diesem sowie anderen Märchen der Gebrüder Grimm, von Hans Christian Andersen aus 1001 Nacht – vielfach eher auch aus Verfilmungen solcher genommen. Und dazu eben statt des Geistes aus Aladdins Wunderlampe die bezaubernde Jeannie aus einer alten US-TV-Serie.

Natürlich sticht sich Röschen an ihrem 15. Geburtstag – in dem Fall auf dem Dachboden der zweistöckigen Bühne – an der Spindel des alten Spinnrades. Dort hat sich als böse Fee in dem Fall die zur Geburts-Feier nicht eingeladene Hexe Ursula (aus Arielle) versteckt. Alle fallen in den 100-jährigen Schlaf.