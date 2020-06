Ja! – Nein! Naja, dann vielleicht doch anders…

Lebendige Erinnerungen

Nachdem lange – wegen eh schon wissen, C und so weiter – weder Theaterbesuche noch Workshops bzw Labore (wie dieser, den der KiKu besuchen durfte) in Schulen möglich waren, konnten diese in den vergangenen zwei Wochen wieder anlaufen. Corona wurde und wird auch eingebaut – nicht zuletzt beim Spiel mit Masken.

Obwohl die Theaterbesuche oder auch die Arbeit mit dem Theaterkoffer in der Schule gefühlt schon ewig zurückliegen, haben die sieben Kinder noch sehr lebendige Erinnerungen daran – an das Spiel in der Rolle als Zauberer oder ein anderer als Frosch bzw. einer, der die kleine Theaterkoffer-Bühne aufgebaut hat. „Wir haben nämlich alles gemacht, was man beim Theater braucht.“