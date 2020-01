Burgtheater Vestibül: Die Läuterung einer „Kriegerin“ mit Herz

Dabei hat „Kriegerin“ ohne Zweifel das Potenzial, die Jugend fürs Theater zu begeistern: nicht mit komplexer Bühnenmaschinerie oder raffiniertem Video, sondern mit solidem Handwerk, liebevoll aus der Not geborenen Ideen und großem Enthusiasmus.

In seinem Erstlingsfilm „Kriegerin“ aus 2011 erzählt David Wnendt u.a. von der 20-jährigen Supermarktkassiererin Marisa, die als Mitglied einer neonazistischen Clique in einer ostdeutschen Kleinstadt gegen Asylanten mobil macht. Mehrere Ereignisse bringen die militante Heimatschützerin, die keine Ahnung vom wahren Krieg hat, zum Nachdenken. Und zur Besinnung: Gequält von Gewissensbissen, hilft sie dem minderjährigen Flüchtling Rasul, dessen Schwester Jamila abgeschoben wurde. Tina Müller hat den Film flüssig für die Bühne übersetzt – und die Handlung nach Traiskirchen verlegt. Abgesehen von der Fahrt an die Ostsee, die gar weit weg ist, und einer Wendung, die hierzulande kaum verwendet wird („Mach den Rechner zu, wenn ich mit dir reden will!“), geht sich das gut aus.