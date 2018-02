Andere Welten kennen lernen wollen

Der eine Mensch, die andere Meereswesen. Beide wollen dasselbe: Ihre Welt ist ihnen zu eng, sie wollen Neues und Neue entdecken, erkunden. Elida die jüngste der Meermädchen will an die Wasseroberfläche. Piet, der Hafenjunge möchte endlich aufs Meer hinaus schippern, um Abenteuer zu erleben. Die märchenhafte Grundgeschichte von Hans Christian Andersen spielt sich derzeit frei nach dem dänischen Dichter neu geschrieben, erweitert und interpretiert – samt aktueller Bezüge - auf der Bühne des großen Hauses des Wiener Theaters der Jugend ab.

Allen Widernissen zum Trotz – Grippewelle ließ erste Vorstellungen ausfallen, wenige Tage nach der Premiere musste die Hauptdarstellerin nach einer Abendvorstellung, bei der sie mittendrin hohes Fieber bekam, die Tage danach von einer ihrer „Schwestern“ ersetzt werden – breitet sich der Zauber der Unterwasserwelt ebenso wie des Grenzgangs zwischen trocken und nass in den zwei Stunden aus.

Unterwasserballett und Puppentheater im Aquarium

Foto: Rita Newman Zauberhaft sind vor allem jene Szenen, die vom herkömmlichen Schauspiel abweichen: Eine Art Unterwasserballett mit an unterschiedliche, durchaus auch fantasievoll, anmutende Fische als Kunststofffolien an Stangen mit denen Darsteller_innen in entsprechendes Licht getaucht tanzen. Oder jene, in denen Abenteuer auf hoher See mit kleinen Marionetten-Figuren in einem Aquarium inszeniert – und live gefilmt groß projiziert werden.

Frecher Mittler zwischen Land und Meer

Foto: Rita Newman Wunderbar auch die Erfindung des Klabautermannes, eines frechen Kobolds, der ein wenig an Pumuckl erinnert und im Normalfall von Menschen nicht gesehen wird – vom Publikum natürlich schon – die Schauspieler_innen mit Ausnahme der Meermädchen-Darstellerin müssen aber so agieren, als sähen sie ihn nicht. Er ist sozusagen ein Vermittler zwischen Land und Wasser. Und Opfer von Ungerechtigkeit, weil sie der Hafenwirt die Arbeit des unsichtbaren auf seine Fahnen heftet.

Solidarität oder nicht

Auch wenn Andersens Liebesgeschichte – Elida will ja an Land, weil sie sich in den Menschenjungen verliebt hat – präsent ist, liegt der Schwerpunkt eher auf Solidarität: Piet kümmert sich um die angeschwemmte junge Frau, auch wenn die sich mit ihm nicht verständigen kann. Während die eifersüchtig, tussihaft agierende Melusine meint, „Wir können uns nicht um jeden kümmern, der vom Meer angeschwemmt wird“.

Natürlich gibt’s ein Happy End – wenngleich das weniger wichtig ist, als der Prozess der Annäherung zwischen den Wesen aus den beiden Welten.

Follow @kikuheinz