Vielfältige Theaterformen zum Auftakt der neuen Dschungel-Saison

Mit zwei sehr unterschiedlichen Stücken – eines für Kinder, eines für Jugendliche – eröffnete das Theaterhaus für junges Publikum – „und alle die sich junge fühlen“ (O-Ton die künstlerische Direktorin) die neue Saison. 30 Premieren stehen auf dem Spielplan, jetzt nur mehr 28 ;) Corinne Eckenstein hofft, dass alle geplanten 530 Veranstaltungen auch stattfinden können. Denn gerade jetzt braucht es, benötigen Kinder und Jugendliche Kunst und Kultur. Nicht zuletzt Theater, die Gefühlen ansprechen, verhandeln, ausspielen.

Obwohl „Tohuwabohu“ (Koproduktion mit „DasCollectif“) und „The Return of Ishtar“ (gemeinsam mit Lovefuckers und tjg – theater junge generation, beide Deutschland) sowohl was die Themen als auch die theatralischen Mittel angeht gänzlich unterschiedlich sind, verbinden sie doch zwei wesentliche Kennzeichen. Beide kombinieren unterschiedlichste Spielformen und in den genannten Stücken spielen große Widersprüche und ihr Umgang damit eine zentrale Rolle. Ach ja, und obendrein zeichnen sich beide durch große Spielfreude aus. Aber das gilt für sehr viele Produktionen ;)

Musik, Tanz, Spiel, wenige Wort, Bilder, Live-Zeichnungen – alles ganz schön durcheinander und doch irgendwie orchestriert – das ist kurz zusammengefasst „Tohuwabohu“.

Die Ablösung eines gemeinsamen Miteinander-Lebens durch das Patriarchat und wie dieses überwunden werden könnte – das bespielt „The Return of Ishtar“ in einer Kombination aus Schauspiel, ein bisschen Tanz, Puppenspiel, Performance, Projektionen und Subversivität.