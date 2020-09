Auf der Suche nach der verlorenen Gleichberechtigung

An „Seilen“ hängend in einer Art Fahrkörben stehend begrüßen die drei Performerinnen - Anna Menzel, Ivana Sajević, Annemie Twardawa – das Publikum während es den Saal betritt. Was in Corona-Zeiten länger dauert als im Normallfall, gilt es doch Abstand zu wahren. Irgendwie erinnern die Seile an Nabelschnüre. Auf dem Boden davor und rundum liegen überdimensionale Körperteile. Und über allem schwebt ein Flügelpaar.

Aus dem Off wird über den Mythos der Göttin – oder eigentlich Gottheit – Ishtar erzählt. Er- oder gefunden in Uruk, der Stadt des Gilgamesch-Epos, die schon vor gut 5000 Jahren als Megacity galt – in Mesopotamien, dem 2-Stromland zwischen Euphrat und Tigris. Eine Gottheit, die allgemein Frauen bzw. Männern zugeschriebene Eigenschaften in sich vereinigte. Wild und sanft, kriegerisch und liebend…