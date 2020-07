Bunte Seepferd-Einhorn-Königin: "Vielfältig ist für uns normal"

Krönchen, Algen und bunt

Und was Jessica sozusagen unter die Zeichenstifte kommt, „das sollte nicht einfach normal sein. Als erstes ist mir ein Horn eingefallen und dann hab ich mir gedacht, eine Krone wäre auch cool.“ Und so mutiert das groß die Mitte des Plakates zierende Seepferdchen, das die Künstlerin natürlich auch sehr bunt gestaltet hat, zum Einhorn mit Krönchen am geringelten Schwänzchen. „Den Rand hab ich ein wenig fad gefunden“ und so wachsen nun auf einer Seite bunte Seetang-Ästchen. „Ich wollte, dass dieses Seepferd eine richtige Diva wird mit Crown, eine Art Bitch“.