Sasha und Richard, zwei echte US-Jugendliche

Menschenbilder und Fakten

Genauso fundiert und einfühlsam wie Sasha, eine hochintelligente, sensible Persönlichkeit mit Vorliebe für schräge Kartenspiele, der Erfindung einer eigenen Kunstsprache, schildert Dasha Slater aber auch den Gegenspieler Richard. Ein eigentlich ebenfalls einfühlsamer afroamerikanischer Jugendlicher, dem seine Tat schnell aufrichtig Leid tut, der Entschuldigungsbriefe schreibt. Die aber sein Anwalt lange Zeit nicht weiterleitet.

Die Autorin setzt sich über weite Strecken auch mit der Frage auseinander, ob es sich bei Richards Tat um ein Hass-Verbrechen handelt. Richard, aus nicht einfachen Verhältnissen, war auf dem Weg sich davon raus zu lernen und arbeiten. Nun droht eine langjährige Haftstrafe – weil Schwarze in den USA noch immer oft für ein und dieselbe Straftat anders, härter, strenger verurteilt werden als Weiße.

Letzteres untermauert die Autorin mit Fakten und Statistiken – etwas das sie als seriöse Journalistin gewohnt ist. Ebenso wie sie zu Beginn des Buches als sie auf das Problem von Pronomen, die im Englischen (so wie auch im Deutschen) auf das Geschlecht abstellen (weiblich/männlich). Dort weist sie darauf hin, dass dies nicht in allen Sprachen so ist und zählt einige auf, in denen Fürwörter geschlechtsneutral sind wie etwa Finnisch, Ungarisch, Hindi, Indonesisch, Türkisch, Vietnamesisch oder Yoruba (eine der großen Sprachen in Nigeria, Afrika).

„Bus 57“ ist übrigens für den deutschen Jugendliteraturpreis nominiert.

