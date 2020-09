72 Tage Frauen-Gratis-Arbeit: „Na hallo, wir haben 2020!“

Bei einer der Stationen davor kann per roter, grüner und gelber - normale Ampelfarben ;) – an einer Umfrage teilgenommen werden. Erhoben wird, wo Frauen ihre Zeit verbringen: bezahlte Arbeit/Kinder, Pflege, Haushalt/Zeit nur für mich. Vor jeder der drei Bereiche stehen drei Säulen für die Abstimmungsbälle – zu viel/zu wenig/genau richtig.

Für „Zeit nur für mich“ stehen Liegestühle mit dieser Aufschrift rund um den Container. In einer Kabine mit Vorhang sind Interviews zu hören, die die Initiatorinnen mit Frauen in Berufen geführt haben, die gerade in der Corona-Zeit als „systemerhaltend“ bezeichnet wurden/werden. In acht der elf dort aufgelisteten Berufe – vom Supermarkt bis zur Krankenpflege – arbeiten (weit) mehr als 50 % Frauen, viele davon mit Migrationsgeschichte. Außer Applaus am Anfang hat sich an miesen Arbeitsbedingungen und Bezahlung aber nichts geändert.