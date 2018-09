Grelle Performance rund um Frauenrechte

Ein rot lackierter Container mit irritierender Aufschrift Frauenwahlrecht-Abschaffungs-zentrale“ vor dem U-Bahn-Ausgang Karlsplatz in den Resselpark. Davor performen immer wieder zwei Frauen – die eine in pinker Jacke, die andere in Strümpfen derselben Farbe. Klar, es handelt sich um eine Art paradoxe Intervention, „eine Provokation, ein Schuhlöffel hin zum Bewusstsein“, wie Susanne Preissl, eine der beiden Performerinnen, zum Kinder-KURIER sagt. „Falls ihr euch fragt, was wir hier machen, wir machen das einzig Richtige, wir werden laut und öffentlich. Wir machen uns stark für die kommenden Dekaden im Kampf um Gleichstellung und Frauenrechte!“, rufen die Genannte und ihre Kollegin Eva Puchner den Umstehenden und Vorbeigehenden zu.

100 Jahre und?

100 Jahre Frauenwahlrecht in Österreich und wenige Tage vor Start des FrauenVolksbgehrens 2.0 (1. bis 8. Oktober 2018) sind der Aufhänger für die performance, die bis 29. September läuft (jeweils 10 bis 18 Uhr und danach Lesungen, Diskussionen, Workshops, Performances). Die beiden sowie ein ganzes Team, das für Stückentwicklung, Choreografie, Bühnenbild und Kostüme sowie Multimedia ( Susanne Draxler, Gudrun Lenk-Wane, Frieda Paris, Sarah Hauber, Elisabeth Humpelstetter, Maria Brigitte Gstättner) zuständig ist, haben Container, Performance und das Abendprogramm erarbeitet.

Der Kampf um Gleichberechtigung hat Rückschritte erlebt, warum sonst müssten im neuen Frauenvolksbegehren wieder die gleichen Forderungen erhoben werden wie vor 20 Jahren. Übrigens schon 1848 – also vor 170 (!) Jahren - zogen 3000 Frauen und solidarische Männer über die Wiener Praterstraße zur Hauptallee mit der Forderung nach gleichem Lohn für gleiche Arbeit. Teil der Installationen rund um den Container sind sowohl Tafeln mit Porträts bekannter Vorbildfrauen, aber auch ein stilisiertes Grab für die nicht mehr (ausreichend) finanzierten Fraueninitiativen. Wobei diese Maßnahme der Bundesregierung noch ergänzt wird durch Sprüche vom Genderwahn usw.