Online-Theater: Witziges Schau- und Hör-Spiel rund ums Einschlafen

Sie ist viele

Iris Schmid, eine alles-könnende junge Schauspielerin, verwandelt sich nicht nur in die Hauptfigur, sondern mit veränderter Stimme und Sprachfärbung sowohl in die Mama als auch den Papa, aber auch all jene Fantasiewesen, die ihr in dieser abendlichen Phase begegnen – vom großen Nilpferd über vier höchst unterschiedliche ihrer Kuscheltiere bis zum spannenden Nachtmahr – der aber keineswegs wie es das befremdlich wirkende Wort nahelegen würde was mit Albträumen zu tun hat.

Die rund 50 Minuten werden aber weniger ein Kampf ums endlich Einschlafen, sondern ein herrlicher Galopp durch schier unendliche Geschichten mit sehr viel Witz, Schläue und (Kinder-)Philosophie – was könnte man nicht alles in der Zeit machen, wenn man ohne Schlaf auskäme ;) Auch wenn die Geschichte einen schönen, runden Bogen aufweist, könnte Lu vielleicht doch noch gar nicht einschlafen, dann wäre noch mehr Fantasievolles zu sehen – und vor allem hören!