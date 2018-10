Wer und wie viele bist denn du?

Die Suche nach dem eigenen ich – und wenn ja, nach welchem wird in knapp mehr als einer Stunde (70 Minuten) wechselhaft, spannend, berührend, manches Mal ziemlich heftig und deftig, ja sogar brutal –und das vor allem körperlich und musikalisch in „Die Sache mit Ich“ (Autor: Benedict Thill; Regie: Richard Schmetterer), der jüngsten Produktion von „Theater foXXfire!“ im Dschungel Wien verhandelt.

Zwischen einem Dickicht aus Kunststoffrohren, die das Durchkommen schwer machen und flexiblen, durchsichtigen Kunstwänden, die je nach Beleuchtung auch als Spiegel funktionieren, spielt sich die Geschichte ab. Und der Plott geht so: Valerie (Clara Montocchio) verliebt sich in einer Disco in den eher schüchternen Alex (Daniel Feik). Und wacht eines Morgens mit Sascha ( Silvana Veit) auf. Die ist geheimnisvoll, aber viel feuriger. Wer ist sie?

Sascha und Alex verschmelzen in dem überblendenden Spiegel zu einer Person, sind also letztlich „nur“ zwei Seiten in einem Menschen. Nicht genug damit, mischt sich noch als dritter Anteil der Persönlichkeit der brutale, Ur-Macho Ben ( Benedikt Häfner) ein. Der taucht übrigens massiv dann auf, als Valerie sehr Gefallen daran findet, die zwei (Seiten) zu lieben, weil sie selber auch mehr will.