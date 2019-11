Solistin spielt Hochschaubahn der Gefühle

Übersetzung eines englisches Originals

„Iphigenie in Wean“ ist eine adaptierte Übersetzung des Originals „Iphigenia in Splott, ins Deutsche und Wienerische übersetzt von Arabella Harrer, Cousine der Regisseurin dieses Stücks, Corinna Harrer.

Der walisische Theaterautor Gary Owen hat das Original vor vier Jahren veröffentlicht. Dabei hat er sich von Euripides' Iphigenie in Aulis, aber auch wie die Schauspielerin dem Kinder-KURIER erläutert, von Johann Wolfgang Goethes„Iphigenie auf Tauris“ inspirieren lassen. Der Kampf der Hauptfigur vor allem mit sich selbst oder der Anteile von Gut und Böse in ihr, wurde in eine heutige Figur übertragen. „Ein weiterer Schnittpunkt der beiden Figuren ist die Selbstaufopferung“, so Iris Schmid.

