Vom einfachen Fingerschnipsen über Stampfen, trommeln, singen, tanzen – knapp mehr als eine Stunde verwandeln sechs junge Darsteller_innen die – immer wieder live umgestellte - Bühne des größeren Saals im Dschungel Wien in einen rhythmisch pulsierenden Kosmos. Obwohl immer als einzelne, oft unterschiedliche, zuweilen gegensätzliche Individuen, fungieren sie als eine Art gemeinsamer Organismus – das Ganze ist mehr als die Summe der einzelnen Teile!

Foto: Rainer Berson In relativ wenigen Worten, viel mehr in konkreten Aktivitäten wird thematisiert, wie und wo überall unser aller leben – und das der gesamten Welt – von Rhythmus beherrscht wird – bzw. ohne einen solchen gar nicht möglich wäre, beispielsweise den des Herzschlags ;) Von kleinsten bis zu großen Bewegungen, von Tanz bis beinahe Akrobatik, von leise und sanft bis kraftvoll und laut spannt sich der Bogen der hör- bzw. sichtbaren rhythmischen Aktionen des Sextetts.

Foto: Rainer Berson Ob im Mit- oder im Gegeneinander, ob alle sechs auf einmal oder in unterschiedlichen Konstellationen – das faszinierende Geschehen auf der Bühne vibriert stets, führt hin und wieder auch zu spontanem rhythmischen Mit-Klatschen oder –schnipsen in den Publikumsreihen. Lass dich einfach mitreißen, stimm ein in „Groove!“

